Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in die SB-Zweigstelle der Sparkasse Wittgenstein in Berghausen - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Berghausen) (ots)

Bisher Unbekannte brachen am späten Samstagabend (01.02.2020), gegen 21:45 Uhr, in die SB-Zweigstelle der Sparkasse Wittgenstein in Berghausen ein.

Mit brachialer Gewalt wurde ein Fenster beschädigt. Dadurch gelangten die Täter in den hinteren Bereich der Filiale. Dort versuchten sie eine Türe aufzubrechen um dadurch an den Geldautomaten zu gelangen. Die Türe hielt stand, so dass lediglich Sachschaden zu verzeichnen ist.

Vermutlich wurden der oder die Täter gestört und flüchteten bevor die Polizei aus Bad Berleburg vor Ort eintraf.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Kripo in Bad Berleburg unter der Nummer 02751/909-0

