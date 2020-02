Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dieb flüchtet aus Tankstelle - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am späten Sonntagabend (02.02.2020), gegen 21:00 Uhr, betrat ein Mann den Verkaufsbereich einer Tankstelle in Hilchenbach. Aus dem Regal nahm er eine Flasche Jägermeister und verließ den Verkaufsraum. Die 23-jährige Angestellte lief hinter ihm her und sprach ihn im Außenbereich an den Zapfsäulen an. Der Mann ergriff eine Zapfpistole und spritze aus dieser das Benzin in Richtung der jungen Frau. Anschließend warf er den Zapfhahn auf den Boden und lief davon. Ein Taxifahrer aus Hilchenbach gab später den Beamten aus Kreuztal den entscheidenden Tipp: Er hatte einen Mann zum Markplatz in Hilchenbach gefahren, auf die die sehr genaue Personenbeschreibung passte. Weitere Ermittlungen brachten die Beamten dann auf die Spur des Täters. Gegen 22:30 Uhr konnte ein 29-Jähriger aus Hilchenbach in seiner Wohnung festgenommen werden.

