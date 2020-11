Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Weingarten: Brand in Tiefgarage Krozinger Straße - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brannten am frühen Freitagmorgen, 06.11.2020, gegen 04:30 Uhr zwei Autos in einer Tiefgarage in der Krozinger Straße in Freiburg-Weingarten.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war zunächst nicht klar welches Ausmaß der Brand hatte, weshalb starke Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eingesetzt wurden.

Glücklicherweise konnte die Freiburger Feuerwehr den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein in der Tiefgarage stehendes Auto angefangen zu brennen. Das Feuer hatte sich im weiteren Verlauf auf einen daneben geparkten Kleinwagen ausgeweitet. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, eine Brandstiftung kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die anderen in der Tiefgarage abgestellten Fahrzeuge wurden lediglich stark verrußt und wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Eine Bewohnerin des anliegenden Gebäudes erlitt durch den Brand eine leichte Rauchgasintoxikation.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der näheren Umgebung der Krozinger Straße in Freiburg - Weingarten beobachten konnten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (Tel: 0761 / 882 - 2880)

