Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Münzgeld gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Dass auch Münzgeld für Autoknacker interessant ist, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagabend festgestellt. Der 44-Jährige stellte seinen Pkw gegen 19 Uhr in der Mannheimer Straße in Höhe des Hauses Nummer 193 ab - als er etwa eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass in der Zwischenzeit Unbefugte in den Wagen eingedrungen sind.

Der Aschenbecher, in dem der Mann sein Münzgeld aufbewahrt hatte, war leer. Darin befanden sich - so die Schätzung des 44-Jährigen - etwa 40 Euro.

Aufbruchspuren wurden an dem Hyundai nicht festgestellt. Möglicherweise war das Auto unverschlossen abgestellt. Von den Tätern fehlt jede Spur. |cri

