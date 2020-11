Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unfälle fingiert - Europaweit Gesuchter an Deutschland ausgeliefert

Ein 45-jähriger französischer Staatsbürger soll mehrere Verkehrsunfälle fingiert haben und wurde deshalb mit Europäischem Haftbefehl gesucht, jetzt wurde er nach Deutschland ausgeliefert und sitzt in U-Haft.

Der in Deutschland Gesuchte, wurde am Dienstagvormittag (03.11.2020), von den Schweizer Behörden, am Autobahnübergang Weil am Rhein, an die Bundespolizei übergeben. Der Mann soll innerhalb von vier Jahren mehrere Autounfälle fingiert haben, um so mit seinen Komplizen die Schadenssumme zu erlangen. Dabei sollen an den benutzten Fahrzeugen, die Tachostände so manipuliert worden sein, dass die Versicherungssumme höher ausfiel. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Betrugs in mehreren Fällen, sollte der Mann sowie die Mittäter vor Gericht stehen. Da der 45-Jährige falsche Adressdaten angab und so für das Gericht nicht erreichbar war, wurde er europaweit gesucht. Weiterhin war der Mann wegen Wuchers von einer Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und führte ihn dem Haftrichter vor. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

