Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit 6 Jahren gesucht - Bundespolizei nimmt Flüchtigen fest

Weil am RheinWeil am Rhein (ots)

Seit 6 Jahren wurde ein 46-Jähriger gesucht, nun konnte der Mann bei der Einreise nach Deutschland durch die Bundespolizei festgenommen werden.

Der italienische Staatsangehörige wurde am späten Samstagabend (31.10.2020), durch Zollbeamte am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 46-Jährige seit 6 Jahren mit U-Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann soll vor 10 Jahren eine Spielhalle ausgeraubt und dabei 5000 Euro erbeutet haben. Danach setzte sich der Mann ins Ausland ab. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben und festgenommen. Danach wurde er einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

