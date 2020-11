Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperverletzung am Bahnhof Kenzingen - Zeugen gesucht

KenzingenKenzingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Haltepunkt Kenzingen

Wie der Bundespolizei erst jetzt mitgeteilt wurde, soll es am 19.10.2020 gegen 20:42 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Haltepunkt Kenzingen gekommen sein. Der Geschädigte stieg aus einer Regionalbahn von Freiburg nach Offenburg und wurde beim Ausstieg von mehreren Tätern angegriffen, niedergeschlagen und verletzt. Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Regionalbahn von Freiburg Richtung Offenburg oder am Bahnhof Kenzingen aufgehalten haben und sachdienliche Angaben zu den Tätern oder Ereignissen machen können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

