Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Butterflymesser beschlagnahmt

NeuenburgNeuenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung konnte eine Streife der Bundespolizei ein Butterflymesser beschlagnahmen. Gegen den Besitzer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Dienstagvormittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung an der Rheinbrücke in Neuenburg. Dabei überprüften sie einen 46-Jährigen, der zuvor aus Frankreich eingereist war. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Umhängetasche des französischen Staatsangehörigen fand die Streife ein Butterflymesser. Butterflymesser sind nach dem Waffengesetz in Deutschland verbotene Gegenstände, die nicht besessen und mitgeführt werden dürfen. Das Butterflymesser wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den 46-Jährigen eingeleitet.

