BPOLI-WEIL: Zurückschiebungen in die Schweiz

Zwei Männer, die trotz bestehenden Wiedereinreisesperren nach Deutschland eingereist waren, wurden durch die Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben.

Am Donnerstagmittag bemerkten Kräfte des HZA Lörrach einen Mann, der über die grüne Grenze im Bereich Otterbach-Nonnenholz aus der Schweiz nach Deutschland lief. Bei der anschließenden Kontrolle konnte er sich nicht ausweisen. Eine Überprüfung ergab, dass der 40-jährige, tunesische Staatsangehörige Mitte Oktober schon einmal unerlaubt nach Deutschland eingereist war. Er war in die Schweiz zurückgeschoben und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren gegen den 40-Jährigen eingeleitet sowie eine Wiedereinreisesperre erlassen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Schweiz zurückgeschoben.

In einem aus der Schweiz kommenden Fernzug kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Donnerstagabend, auf Höhe Müllheim, einen 30-Jährigen. Der Mann konnte sich nicht ausweisen und eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, eine Ausschreibung gegen den algerischen Staatsangehörigen. Der 30-Jährige war im September bereits durch die Bundespolizei in Konstanz in die Schweiz zurückgeschoben worden. Aufgrund dem Verstoß gegen die Wiedereinreisesperre und unerlaubten Einreise wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Einreiseverbot verlängert. Im Anschluss wurde der Mann in die Schweiz zurückgeschoben.

