Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen mehrerer Transporter zerstochen; Handtasche gewaltsam entrissen

Fulda (ots)

Reifen mehrerer Transporter zerstochen

Fulda - Ein Unbekannter zerstach am Montagabend (5.10.) gegen 20:45 Uhr drei Reifen eines weißen Paketdienst-Transporters, der in der Heinrichstraße stand. Als Passanten auftauchten, verschwand der Mann. Auch bei mehreren anderen Fahrzeugen des Paketdienstes, die an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet Fulda und in Petersberg standen, wurden die Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt circa 1.700 Euro.

Handtasche gewaltsam entrissen

Fulda - Am frühen Dienstagmorgen (06.10.) gegen 3.45 Uhr wurde in der Sebastianstraße die Handtasche eines Mannes gestohlen. Der Mann wurde zunächst von zwei Unbekannten angesprochen, die ihm dann folgten, ihm die Tasche entrissen und flüchteten. Als der Geschädigte den Tätern folgte, wurde er von einem der beiden mit einem unbekannten Gegenstand bedroht. Beide Täter waren männlich und circa 20 Jahre alt. Einer der beiden trug einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Lederjacke; der andere eine Jeans und eine Baseballkappe. In der gestohlenen Handtasche befanden sich eine Geldbörse und persönliche Gegenstände.

