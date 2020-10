Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Suche nach vermisster Seniorin erfolgreich - Ehemann bedankt sich bei Hilderser Polizei

Fulda (ots)

Poppenhausen - Einen glücklichen Ausgang nahm am 16. September eine Vermisstensuche rund um den Weiherberg. Beamte der Polizeistation Hilders fanden eine Seniorin aus Petersberg nach mehreren Stunden wohlbehalten unterhalb der Milseburg.

Ein Ehepaar aus Petersberg nutze das schöne Herbstwetter Mitte September für eine ausgiebige Wanderung in der Rhön. Nach einer langen aber auch anstrengenden Tour erholten und stärkten die Beiden sich auf einer Hütte unterhalb des Weiherbergs. Als die an beginnender Demenz leidende Ehefrau nach einem Toilettengang nicht mehr wiederkam, machte sich der Ehemann Sorgen und begab sich zusammen mit dem Hüttenpersonal auf die Suche nach ihr. Im Umfeld der Hütte war die Frau nicht zu finden. Deshalb suchte der Mann anschließend mit seinem Auto circa zwei Stunden lang die Feldwege am Weiherberg erfolglos ab. In seiner Not wandte er sich an die Polizeistation Hilders. Sofort machten sich mehrere Beamte auf den Weg, um den Petersberger zu unterstützen. Noch vor Einbruch der Dunkelheit fand eine Streife die Frau wohlbehalten auf einer Wiese unterhalb der Milseburg. Die Freude bei allen Beteiligten war groß, als die Beiden sich kurz darauf wieder in die Arme schlossen.

Die Hilderser Beamten freuten sich eine Woche später sehr über einen Brief des 76-jährigen Petersbergers: Darin bedankte er sich unter anderem für das "engagierte Verhalten" und "den äußerst freundlichen Umgang mit seiner Person".

