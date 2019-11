Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei warnt: Gestohlene Schnapsflaschen enthalten hochgiftiges Pflanzenschutzmittel

Hannover (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 29.10.2019, 08:30 Uhr, und Mittwoch, 30.10.2019, 17:50 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Nibelungenweg in Hannover-Badenstedt eingebrochen. Wie erst jetzt bekannt wurde, haben die Täter dabei auch drei Flaschen gestohlen, in denen sich ein für den Menschen tödliches Gift befindet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Einbrecher eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und sind so ins Innere gelangt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stießen auf einen Tresor, den die Täter mitnahmen. In dem Tresor befanden sich drei braune Schnapsflaschen (2 cl) der Marke "Underberg". Entgegen der Beschriftung befindet sich aber kein Alkohol in den Gefäßen, sondern das Gift Parathion (E 605). Das in Deutschland verbotene Pflanzenschutzmittel wird im Volksmund auch "Schwiegermuttergift" genannt. Es ist schon in geringen Mengen hochgiftig (toxisch) und kann durch Hautkontakt vom Körper aufgenommen werden. Die Flüssigkeit riecht stark chemisch.

Die Polizei warnt dringend davor, bei Auffinden der drei gefüllten Flaschen, mit diesen zu hantieren und rät, die Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511-109 2717 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren. /ahm, schw

