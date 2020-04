Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin stürzt mit ihrem Fahrrad - Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Talstraße, bei der ein rangierender Baustellen-Kleinlaster eine 79-jährige Dame auf ihrem Fahrrad touchiert haben soll, wodurch diese zu Fall kam. Die Dame zog sich bei dem Sturz mehrere Prellungen zu, welche sie anschließend selbständig versorgen ließ. Nach dem Sturz halfen mehrere Passanten der Dame auf die Beine. Nach Angaben des 29-jährigen Lkw-Fahrers sei es aber zu keiner Berührung zwischen der Dame und seinem Fahrzeug gekommen. Der Polizeiposten Walldorf sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang die Fahrerin eines weißen Pkw gesucht, die den Unfall beobachtet haben könnte und der Dame ebenfalls nach dem Sturz aufgeholfen hatte. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Rufnummer 06227/8419990, oder das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell