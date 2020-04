Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Meckesheim: Fahrzeug beim Ausparken beschädigt - Zeugen gesucht

Rhein-Neckar-Kreis/Meckesheim: (ots)

Am frühen Dienstagabend gegen 17.30 Uhr beobachtete eine Zeugin wie die Fahrerin eines weißen Kastenwagens im Ortszentrum beim Rückwärtsausparken auf das Heck des Suzuki Vitara einer ebenfalls rückwärts ausparkenden Meckesheimerin auf- und anschließend einfach weiterfuhr. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Die Unfallverursacherin soll 40-50 Jahre alt gewesen sein und dunkle kinnlange Haare getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Neckargemünd unter der Rufnummer 06223/9254-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell