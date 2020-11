Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Spaziergang endet in der Justizvollzugsanstalt

Weil am RheinWeil am Rhein (ots)

Eigentlich wollte ein 36-jähriger slowenischer Staatsangehöriger nur in Deutschland einen Spaziergang machen, weil er seit 8 Jahren wegen schweren Raubes europaweit gesucht wurde, nahm ihn die Bundespolizei fest. Jetzt wartet er auf seine Auslieferung nach Slowenien.

Der in Frankreich wohnhafte Mann, wollte am Montagvormittag (16.11.2020), mit seiner Freundin in Weil am Rhein - Friedlingen spazieren gehen. Kurz nachdem er über die Dreiländerbrücke nach Deutschland eingereist war, wurde er durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass der Mann seit 2012 mit Europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Der 36-Jährige soll bereits im Jahre 2003 in Slowenien einen Raubüberfall begangen haben, wobei er zusammen mit einem Komplizen über 700 Euro erbeutete. Der Gesuchte wurde einem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, dort wartet der Mann auf seine Auslieferung nach Slowenien.

