Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchter Mann beim Grenzübertritt festgenommen

Weil am RheinWeil am Rhein (ots)

Ein mit Europäischen Haftbefehl gesuchter 43-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, wurde bei der Einreise nach Deutschland festgenommen und wartet nun auf seine Auslieferung, um eine vierjährige Haftstrafe in Rumänien zu verbüßen.

Der 43-Jährige versuchte am frühen Donnerstagmorgen (19.11.2020) über den Autobahnübergang Weil am Rhein nach Deutschland einzureisen, als er durch Zollbeamte kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er im Schengener Informationssystem (SIS) europaweit gesucht wurde. Nachdem der Mann in Rumänien mehrere Straftaten verübt hatte und deswegen auch rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt wurde, hatte er sich ins Ausland abgesetzt. Deswegen suchten ihn die rumänischen Behörden mit Europäischen Haftbefehl. Am Übergang in Weil am Rhein endete die Reise und der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben die ihn vorläufig festnahm und einem Haftrichter vorführte. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung nach Rumänien wartet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell