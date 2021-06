Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kradfahrer kollidiert mit Auto

Gronau (ots)

Zu später erkannt hat ein 31 Jahre alter Motorradfahrer, dass vor ihm ein 51-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt hielt. Der Krad-Fahrer stürzte bei der Notbremsung und kollidierte mit dem Wagen. Beide Gronauer waren auf der Gronauer Straße in Richtung Bundesstraße 54 unterwegs, als der Autofahrer nach links in den Schückingsweg abbiegen wollte. Bei dem Sturz am Montag gegen 13.00 Uhr verletzte sich der 31-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Insgesamt wird der Sachschaden mit rund 9.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell