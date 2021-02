POL-ESW: Gelddiebstahl; Schaden 400 Euro; Polizei bittet um Hinweise

Polizei Eschwege

Die Eschweger Polizei ermittelt aktuell wegen eines Gelddiebstahls, der sich bereits am 22. Januar in Meißner-Abterode in der Wohnung einer 75-jährigen Frau ereignet haben soll. Die Polizei bittet in dieser Sache jetzt um Hinweise.

Die z. T. auf Hilfe angewiesene und sehbehinderte 75-Jährige war an dem besagten Tattag nach eigenen Angaben zuvor in Eschwege unterwegs, um Lebensmittel einzukaufen. Im Bereich des Eschweger Stadtbahnhofs soll das spätere Opfer nach derzeitigem Ermittlungsstand mit zwei jungen Frauen ins Gespräch gekommen sein, von denen sich dann eine offenbar bereit erklärt haben soll, die ältere Dame bei ihren Einkäufen zu unterstützen. Zudem soll die unbekannte junge Frau die 75-Jährige im Anschluss auch mit den Einkäufen zu ihrer Wohnadresse in Meißner-Abterode begleitet haben.

Ihren Einkauf erledigte die älteren Dame mit ihrer jungen, weiblichen Begleitung nach eigenen Angaben im LIDL-Markt in der Bahnhofstraße. Anschließend sei man gemeinsam mit den Einkäufen zur Wohnadresse der 75-Jährigen in Abterode, wo die unbekannte Begleiterin dabei geholfen habe, die Einkäufe in der Wohnung der älteren Frau zu verstauen. Der ganze Vorfall habe in der Zeit von ca. 14.50 Uhr bis etwa 15.50 Uhr stattgefunden.

Ein paar Tage später stellte die 75-Jährige allerdings fest, dass aus ihrer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in Abterode ein Geldbetrag von 400 Euro fehlte, der sich in einer in einem Schrank verwahrten Geldbörse befunden haben soll.

Zu der vermeintlichen Einkaufshelferin, welche für die Diebstahlshandlung in der Wohnung der Geschädigten in Betracht kommen könnte, liegt der Polizei aktuell keine verwertbare Beschreibung vor.

Dennoch erhofft sich die Polizei in Eschwege jetzt weitere Hinweise, insbesondere evtl. von der anderen Frau, welche die mutmaßliche unbekannte Tatverdächtige im Bereich des Stadtbahnhofs Eschwege anfangs noch begleitet hatte. Bei dieser Begleitung soll es sich um eine ca. 20 Jahre alte, deutsche Frau mit langen blonden Haaren und sehr schlanker Statur gehandelt haben.

Auch der Umstand, dass die hilfsbedürftige 75-jährige Dame mit der unbekannten Tatverdächtigen an dem Freitagnachmittag gemeinsam im Eschweger LIDL-Markt unterwegs war, könnte Zeugen aufgefallen sein, die um sachdienliche Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 gebeten werden.

