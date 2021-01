Polizei Eschwege

POL-ESW: Versuchte Enkeltricks in Hessisch Lichtenau und Sontra; Polizei warnt vor Betrugsmasche

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau und Sontra

Am Freitagmorgen hat ein unbekannter Betrüger versucht, bei einer älteren Dame mit der Betrugsmasche des "Enkeltricks" zum Erfolg zu kommen. Die Frau erkannte den Schwindel zum Glück und fiel nicht auf den Anrufer herein.

Wie die 82-jährige Einwohnerin von Hessisch Lichtenau gegenüber der Polizei schilderte, sei sie gegen 09.35 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen worden, der sich als vermeintlicher Neffe ausgab. Im Verlauf des Gesprächs, als der Anrufer weitere Hintergründe zu erfragen versuchte und die Frau fragte, ob sie noch Besuch erwarten würde u.ä., ließ sich die Dame auf keine weiteren Diskussionen ein und beendete das Gespräch. Eine Rufnummer wurde bei dem Anruf des Mannes nicht übermittelt.

Parallel berichtet auch die Polizei in Sontra von einem Fall, bei dem eine ältere Dame aus Sontra sowohl Donnerstag als auch am Freitag das Ziel von unbekannten Betrügern wurde, die sich am Telefon gegenüber der Frau als Neffe bzw. Enkeltochter ausgeben wollten,um finanzielle Zuwendungen zu erschleichen. Die ältere Dame durchschaute allerdings in beiden Fällen die versuchten Betrügereien.

Sollten Sie ähnliche Anrufe erhalten sind die folgenden Tipps zu beachten:

-Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

-Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

-Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

-Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

-Rufen Sie die jeweilige Person unter der lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

-Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de

