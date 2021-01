Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle vom 28.01.21

Eschwege (ots)

Um 09:43 Uhr fuhr ein 82-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw rückwärts vom Kundenparkplatz der Sparkasse im Steinweg in Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Niederhoner Straße in Eschwege beschädigte heute Vormittag, um 10:15 Uhr, eine Pkw-Fahrerin aus Eschwege beim Rangieren die Gebäudeecke des Marktes, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Beim Verlassen des Parkplatzes eines Autohauses in der Niederhoner Straße in Eschwege touchierte, um 11:00 Uhr, eine 60-Jährige aus Niestetal mit ihrem Pkw den dortigen Stromkasten, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Um 10:56 Uhr befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach die L 3251 in Richtung Herleshausen. In der Eisenacher Straße in Herleshausen kam er mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und gegen ein Verkehrsschild. Sachschaden: ca. 500 EUR.

