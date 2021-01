Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 21:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3243 zwischen Abterode und Germerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 400.

Verkehrsunfallfluchten

Um 14:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die L 3241 vom Meißner kommend in Richtung Vockerode. Ein entgegenkommendes Auto fuhr zu weit links, so dass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam, wodurch wiederum ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ebenfalls 600 EUR Sachschaden entstanden bei einer Unfallflucht, die sich gestern zwischen 05:50 Uhr und 14:45 Uhr in der Luisenstraße in Eschwege ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde der Außenspiegel eines VW Passat, der in Höhe Haus-Nr. 29 geparkt war, angefahren und beschädigt. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Um 02:19 Uhr befuhr vergangen Nacht ein 38-jähriger aus Polen mit einem Lkw die L 3225 von Hessisch Lichtenau kommend in Richtung Kassel. Am Stoppschild zur B 7 kam er auf der verschneiten Fahrbahn mit dem Lkw ins Rutschen und prallte dadurch gegen die Leitplanken. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Unfallflucht

Zwischen dem 22.01.21, 18:00 Uhr und dem 23.01.21, 15:00 Uhr wurde in der Fröhlichstraße in Hessisch Lichtenau ein Pkw Mitsubishi Space Star, der in Höhe Haus-Nr. 3 entgegen der Fahrtrichtung geparkt war, angefahren und im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Zeugen wollen einen silbernen Kombi gesehen haben, der für den Unfall in Frage kommen könnte. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern am späten Abend eine 45-jährige Eschwegerin, die mit ihrem Pkw auf der B 27 in der Gemarkung von Neu-Eichenberg unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

