Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.01.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Stromkasten beschädigt

Um 00:36 Uhr befuhr vergangene Nacht ein bislang unbekannter und flüchtiger Verkehrsteilnehmer die Landstraße in der Ortslage von Reichensachsen. In Höhe der Nordstraße kam das Fahrzeug offensichtlich ins Schleudern, drehte sich und touchierte dabei mit dem Heck einen dort aufgestellten Stromkasten, an dem ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Wohnungseinbruch

Angezeigt wurde noch ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Höhenweg" in Wehretal-Reichensachsen. Nachdem sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft hatten, wurden aus den Räumlichkeiten eine Kaffeemaschine und ein Fernseher entwendet. Der Stehlschaden wird mit 600 EUR angegeben; während sich der angerichtete Sachschaden auf ca. 1000 EUR beläuft. Die Tat ereignete sich zwischen dem 18.01.21 und dem 22.01.21. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 07:10 Uhr befuhr gestern Morgen ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen die L 3247 vom Altefeld kommend in Richtung Netra. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und touchierte dabei die dortige Leitplanke, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 1100 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:40 Uhr kollidierte gestern Morgen ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau mit einem Fuchs, der die L 3225 zwischen Friedrichsbrück und Rommerode überquerte. Der Fuchs flüchtete anschließend in ein angrenzendes Feld; am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Diebstahl von Anhänger

In der Nacht vom 25./26.01.21 wurde in der Straße "Bornhof" in Großalmerode ein Kfz-Anhänger der Marke "Agados" mit dem Kennzeichen "H0652EK" entwendet. Der silberfarbene Anhänger war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt und mit einem Go-Kart im Wert von 600 EUR beladen. Unbekannte entwendeten im Tatzeitraum somit den Anhänger samt dem geladenen Go-Kart. Der Gesamtschaden wird mit 1350 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell