Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Fahrzeugteilefirma

Täter stehlen Katalysatoren

Wachtendonk (ots)

In der Nacht zu Sonntag (20.09.2020) gelangten vier unbekannte Täter in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 01:35 Uhr auf das Gelände einer Fahrzeugteilefirma an der Straße "Im Müldersfeld". Am Abend kundschafteten sie zunächst das Gelände aus und kehrten kurze Zeit später zurück um sich Zugang zum Firmengelände zu verschaffen.

Auf dem Firmengelände beschädigten die Täter die Plexiglasscheibe eines Hallentors, um so in die Lagerhalle zu gelangen. Hier entwendeten die Täter schließlich mehrere Katalysatoren. Anschließend flüchteten die Täter mit einer hellen Limousine in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

