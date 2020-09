Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Verkehrsunfall/ Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Geldern (ots)

Am Freitagmorgen (18. September 2020) gegen 09.05 Uhr kam es in Höhe des Holländer Sees zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 56 Jahre alter Mann aus Geldern schwer und sein 52-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde. Beide fuhren in einem Renault Kangoo mit Anhänger die Straße am Holländer See in Richtung Pont, als der 56-jährige Fahrer verkehrsbedingt halten musste. Ein 28 Jahre alter Mann aus Geldern fuhr mit seinem Mercedes Sprinter in dieselbe Richtung, als er auf das stehende Gespann auffuhr. Durch die Kollision verletzten sich die Insassen des Renaults. Der 56-Jährige wurde in eine Spezialklinik, sein Beifahrer in ein Krankenhaus gebracht. (as)

