POL-ME: Fahrradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Heiligenhaus - 2008138

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Sonntagmorgen (23. August 2020) bei einem Alleinunfall auf der Straße "Am Sprung" in Heiligenhaus so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war passiert:

Gegen 09:30 Uhr befuhr eine fünfköpfige Gruppe die Straße "Am Sprung" aus Richtung Langenbügeler Straße kommend. Circa 100 Meter hinter der Einmündung stürzte der vorausfahrende 37-jährige Düsseldorfer auf seinem Trekkingrad. Er hatte trotz einer einer Vollbremsung vergeblich versucht, eine mit Pflastersteinen ausgelegte und quer zur Fahrbahn verlaufende Wasserablaufsenke zu überqueren.

Der Düsseldorfer verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Fahrrad des 37-Jährigen wurde nur leicht beschädigt und verblieb in Obhut eines Anwohners an der Unfallstelle.

