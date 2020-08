Polizei Mettmann

POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugin - Polizei nimmt Fahrraddieb auf frischer Tat fest - Ratingen - 2008137

Mettmann (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Freitagmittag (21. August 2020) ein Fahrraddieb auf frischer Tat von der Polizei gestellt werden. Gegen den 27-jährigen Heiligenhauser wurden gleich mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Das war passiert:

Gegen 13:50 Uhr beobachtete eine 33-jährige Zeugin eine verdächtige Person, die ein Fahrrad über die Talstraße in Richtung Industriestraße trug. Als der Mann die aufmerksame Zeugin bemerkte, stellte er das Pedelec zunächst ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Nur kurze Zeit später kehrte er mit Werkzeug zurück und versuchte, das Fahrradschloss gewaltsam aufzubrechen. Die Zeugin informierte folgerichtig die Polizei und verfolgte den Dieb, der sich anschließend mit dem noch immer verschlossenen Fahrrad weiter in Richtung Industriestraße entfernte.

Unmittelbar vor der Einmündung zur Mettmanner Straße ließ der Täter das Rad am Straßenrand stehen und floh in einen Hinterhof. Hier konnte er von den eingesetzten Polizeibeamten, versteckt in einem Gebüsch, aufgefunden und vorläufig festgenommen werden.

Das Pedelec der Marke "Flyer Gotour", welches einen Wert von mehreren tausend Euro hat, konnte noch im Laufe des Nachmittages der rechtmäßigen Besitzerin zugeordnet und ausgehändigt werden.

Da bei dem 27-jährigen polizeibekannten Heiligenhauser im Rahmen einer körperlichen Durchsuchung neben einer geringen Menge Betäubungsmittel auch ein Messer aufgefunden wurde, wurden gegen den 27-Jährigen gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen.

