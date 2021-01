Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.01.21

Eschwege (ots)

Pkw rückwärts gerollt

Um 22:03 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf das Tankstellengelände "Auf dem Steineckel" in Bad Sooden-Allendorf und parkte dort seinen Pkw. Dabei vergaß er die Handbremse anzuziehen bzw. einen Gang einzulegen, worauf sich das Fahrzeug selbstständig machte und rückwärts gegen einen Opel Insignia rollte. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Lkw im Schnee festgefahren

Um 12:30 Uhr befuhr gestern Mittag ein 20-Jähriger aus Lemgo mit einer Sattelzugmaschine die L 3227 von Hetzerode in Richtung Bischofferode. Aufgrund des starken Schneefalls konnte er mit dem Sattelzug in der Steigung nicht weiterfahren und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Auch der Versuch, mit Hilfe eines Traktors die Fahrt wieder fortsetzten zu können, scheiterte. Ein 58-Jähriger aus Frielendorf beabsichtigte nun mit einem Klein-Laster links an dem stehenden Sattelzug vorbeizufahren. Dabei kam der Klein-Laster etwas ins Schlingern und beschädigte den Außenspiegel des Sattelzuges. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Leitpfosten umgefahren

Auf der Fahrt von Wolfterode in Richtung Abterode kam gestern Nachmittag, um 15:40 Uhr, eine 92-Jährige aus der Gemeinde Berkatal mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten, bevor das Auto neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Unfallflucht

Angezeigt wird noch eine Unfallflucht, die sich gestern Morgen zwischen Aue und Wanfried ereignet hat. Gegen 06:45 Uhr war eine 23-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw in Richtung Wanfried unterwegs, als ihr ein Pkw entgegenkam, der zu weit links fuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln. Sachschaden: 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw; Kennzeichen gestohlen

Im Eichenweg in Eschwege wurde zwischen dem 26.01.21, 22:00 Uhr und dem 27.01.21, 17:00 Uhr, ein blauer Pkw Audi beschädigt. Unbekannte montierten das hintere amtliche Kennzeichen (ESW-VS 77) ab und entwendeten dieses. Im Bereich des Heckscheibenwischers wurde zudem ein größeres Loch in die Scheibe geschlagen. Der Schaden wird mit ca. 550 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Brand eines Bauwagens

Am gestrigen Abend wurde um 21:22 Uhr die Polizei verständigt, nachdem im Eschenweg in Eschwege ein dort aufgestellter Bauwagen, der als Wohnobjekt genutzt wird, in Flammen aufgegangen war. In dem Bauwagen hielten sich zunächst der 58-Jährige Besitzer sowie eine 45-Jährige auf, die derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Beide konsumierten dort Alkohol und hatten hierzu auch den Ofen in Betrieb genommen sowie Kerzen angezündet. Nachdem der 58-Jährige den Bauwagen gegen 20:00 Uhr verließ, erhielt die 45-Jährige kurz darauf einen Anruf, so dass auch sie den Bauwagen verließ. Ofen und Kerzen blieben offensichtlich an, worauf es kurze Zeit später zum Brandausbruch kam. Die beiden Betroffenen waren nicht unerheblich alkoholisiert und wurden über Nacht in eine Notunterkunft unterbracht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kripo geführt.

Widerstand; Bedrohung, Beleidigung

Angefangen mit einer Ruhestörung, die gestern Abend, um 23:24 Uhr, erstmals gemeldet wurde, endete die Nacht für eine 52-jährige Eschwegerin mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand. Zunächst wurde die Ruhestörung (wegen überlauter Musik) in einem Mehrfamilienhaus im Schützengraben in Eschwege der Polizei gemeldet. Nach der ersten Ermahnung musste die Polizei ein zweites Mal um 01:00 Uhr anrücken, da es erneut zu laut war. Auch diesmal wurde die 52-Jährige zur Ruhe ermahnt. Kurz nach 04:00 Uhr rief der Beschwerdeführer bezüglich der vorausgegangenen Ruhestörungen erneut bei der Polizei an. Dieser teilt nun mit, dass die 52-Jährige mit einem Messer oder Hammer im Hausflur des Hauses stehen würde und zuvor bei ihm geklingelt und ihn und seine Familie mehrfach beleidigt habe. Bei Eintreffen der Polizei stand die 52-Jährige vor dem Mehrfamilienhaus, zeigte sich gegenüber den Beamten jedoch nicht kooperativ und trat um sich, so dass sie zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Polizei Sontra

Unfall auf glatter Fahrbahn

Um 13:04 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel in Stadthosbach von der Sontraer Straße in die Straße "Am Lehn" einzubiegen. Auf der winterlichen Straße verlor sie die Kontrolle über das Auto und prallte damit gegen einen geparkten Opel Astra- Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Falsch eingeordnet - Unfall

Der 65-jährige Fahrer eines Lkws mit Anhänger aus Ungarn ordnete sich gestern Nachmittag, um 15.53 Uhr, auf der B 7 im Kreuzungsbereich Orthopädische Klinik fälschlicherweise auf die Linksabbiegespur ein. Nachdem er dies bemerkte beabsichtigte er mit dem Lkw auf die Geradeausspur zu wechseln, übersah dabei aber den dort stehenden Pkw, der von einem 21-Jährigen aus Baunatal gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfälle

Um 01:36 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 20-Jähriger aus Hann. Münden mit seinem Pkw die B 80 zwischen Witzenhausen und Gertenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das in der Gemarkung von Gertenbach die Bundesstraße überqueren wollte. Sachschaden: 500 EUR; das Reh überlebte den Aufprall nicht.

Ein weiterer Unfall mit einem Reh wurde heute früh, um 05:44 Uhr, gemeldet. Auf der B 27 wurde zwischen den Ortschaften Hebenshausen und Marzhausen das Tier von dem Pkw eines 57-Jährigen aus Neu-Eichenberg gestreift. Das Reh lief anschließend weiter; am Pkw entstand Sachschaden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

