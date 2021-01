Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.01.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht; Schaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen 08.45 Uhr und 13.00 Uhr hat am gestrigen Donnerstag in Eschwege ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Boyneburger Straße an einem grauen Opel Astra den linken Außenspiegel abgefahren. Der Schaden liegt bei 400 Euro. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Autofahrerin kommt von der Straße ab; Schaden 5000 Euro

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr ist eine 45-jährige Autofahrerin aus Großalmerode mit ihrem Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen und auf einer Wiese gelandet, wo die Frau zudem mit ihrem Wagen noch ins Schleudern geriet und gegen eine Böschung prallte. Die Frau war zur Unfallzeit auf der L 3334 von Waldkappel in Richtung Bischhausen unterwegs. An dem nicht mehr fahrbereiten Auto der Frau entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Autofahrer kommt von der Straße ab (1); Schaden 1500 Euro

Ein 68-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf ist am Donnerstagmittag gegen 13.20 Uhr auf der L 3229 zwischen Weißenbach und Dudenrode in einem Kurvenbereich aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der Wagen des Mannes landete dabei im Straßengraben, wo er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Anschließend konnte der 68-Jährige allerdings die Fahrt mit seinem Auto wieder fortsetzen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei 1500 Euro.

Autofahrer kommt von der Fahrbahn (2); Schaden 10.000 Euro

Ebenfalls aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist ein 39-jähriger Autofahrer aus Meißner, der Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der L 3249 zwischen und Küchen und Reichenbach unterwegs war. Der Mann touchierte einen Leitpfosten und beschädigte zudem zwei neben der Fahrbahn befindliche Bäume. Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf 10.000 Euro.

