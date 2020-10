Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/Einbruch misslingt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, den Tresor einer Firma an der Robert-Bosch-Straße aufzubrechen. Sie entfernten die Außenverkleidung der Gebäudewand. Durch das dadurch entstandene Loch versuchten die Täter, den Tresor aufzuflexen. Die Tatzeit liegt zwischen 18.15 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch.

