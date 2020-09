Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag, 12. September 2020, bei einem Verkehrsunfall auf der Grönebergstraße schwer verletzt. Während der Radler gegen 15.45 Uhr die Fahrbahn der Grönebergstraße in Richtung Osttünnen befuhr, kam er aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Skoda einer 55-jährigen Frau aus Hamm. Der 53-Jährige wurde durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Ferner konnte während der Unfallaufnahme bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Im Krankenhaus wurde ihm zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1800 Euro. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell