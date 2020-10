Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Baustelle B474/Oberlenker gestohlen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Großbaustelle der B474 die Oberlenker von mehreren Traktoren gestohlen. Diese erleichtern das An- und Abkoppeln von Anbaugeräten. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Mittwoch. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

