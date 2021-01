Polizei Eschwege

POL-ESW: Fußgängerin auf Parkplatz erfasst; Frau ist leicht verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Um kurz vor 10.00 Uhr am Freitagmorgen hat ein 67-jähriger Autofahrer aus Sontra eine Fußgängerin mit Einkaufswagen übersehen und stieß leicht mit ihr zusammen. Der Mann war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Sontra am Niedertor unterwegs und suchte eine freie Parkbucht. Während er von einem ausparkenden Pkw abgelenkt war, übersah er offenbar eine 66-jährige Frau aus Sontra, die mit einem Einkaufwagen über den Parkplatz ging. Der Autofahrer erfasste den Einkaufswagen der Frau, wodurch die Fußgängerin letztlich zu Fall kam. Die gestürzte Frau klagte über Rückenschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Eschwege verbracht. An dem Auto des Verursachers entstand kein Schaden durch die Kollision.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell