Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Demonstrationen in der Altstadt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Drei Demonstrationen begleitete die Gelsenkirchener Polizei am Samstag, 7. November, in der Altstadt. Alle verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Zu Ingewahrsamnahmen oder Festnahmen kam es nicht. Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten ebenfalls nicht eingeleitet werden. Gegen 11 Uhr begann die Standkundgebung der AfD mit dem Thema "Schluss mit dem Corona Lockdown. Grundrechte sofort wiederherstellen" vor dem Hans-Sachs-Haus an der Ebertstraße. In der Spitze nahmen daran mindestens 70 Personen teil. Die Demonstration endete gegen 12.30 Uhr. Eine Kundgebung einer Privatperson mit dem Thema "Nie wieder Faschismus" startete gegen 10.30 Uhr mit 35 Teilnehmern auf dem Rosa-Böhmer-Platz. Sie wurde gegen 12 Uhr vom Versammlungsleiter beendet. Ebenfalls ab 10.30 Uhr fand eine Kundgebung der MLPD mit dem Thema "Protest gegen die AfD" auf dem Heinrich-König-Platz statt. An dieser nahmen in der Spitze etwa 40 Personen teil. Die Versammlung wurde wenige Minuten nach Ende der AfD-Demonstration beendet. Zu Verkehrsstörungen kam es nicht.

