Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Substanz in Erle entpuppt sich als Zucker

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 6. November 2020, kam es zu einem mehrstündigen Einsatz von Polizei und Feuerwehr auf der Schweidnitzer Straße in Erle. Ein Gelsenkirchener verständigte gegen 13 Uhr die Polizei, nachdem ihm ein Schreiben mit einer unbekannten Substanz zugestellt worden war. Fachleute der Feuerwehr analysierten die Substanz und fanden heraus, dass es sich hierbei um Zucker handelt. Für die Dauer des Einsatzes war der Bereich um die Schweidnitzer Straße gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell