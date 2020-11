POL-GE: Achtung! Betrüger nutzen die Corona-Pandemie für Straftaten aus

Polizei Gelsenkirchen

Seit Beginn der Pandemie nutzen Kriminelle die Verunsicherung in der Bevölkerung aus, um sich zu bereichern. Die Betrüger geben sich als falsche Polizeibeamte, vermeintlich erkrankte Angehörige oder Behördenmitarbeiter aus. Regelmäßig fordern sie dann unter dem perfiden Vorwand des Corona-Virus Bargeld oder Wertgegenstände. Schützen Sie sich vor Betrügern und seien Sie immer misstrauisch, wenn Fremde oder angebliche Angehörige an der Haustür, am Telefon oder im Internet Geld von Ihnen verlangen. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu oder rufen Sie gleich die Polizei! Informieren Sie sich über Schutzmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus unter www.polizei-beratung.de/corona-straftaten oder nutzen Sie dafür die kostenlose Warn-App NINA.

