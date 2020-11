Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Resse- Zeugen gesucht

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch am Donnerstag, 5. November 2020 in Resse sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Der oder die Unbekannten verschafften sich zwischen 18.15 Uhr und 19.25 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Cäcilienstraße und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209/ 365 8240 (Kriminalwache).

