Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenhinweis - Drei Festnahmen in Heßler

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Ein 23-jähriger Gelsenkirchener hat am Freitag, 06.11.2020 gegen 23.20 Uhr drei Personen mit Taschenlampen beobachtet, die sich im Bereich Mittorpstraße in Heßler für dort geparkte Fahrzeuge interessierten. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort einen aufgebrochenen Wagen und ein weiteres geöffnetes Fahrzeug fest. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizeibeamten auf drei tatverdächtige Gelsenkirchener (19 Jahre, 18 Jahre und 16 Jahre). Das Trio wurde vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

