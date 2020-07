Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Beifahrer bei Verkehrsunfall verletzt- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Als Folge eines riskanten Überholmanövers verletzte sich ein Fahrzeuginsasse, der Fahrzeugführer musste seinen Führerschein abgeben.

Ein 30- jähriger Mann aus Wesseling befuhr am Samstagnachmittag (04.07.2020 gegen 15:00 Uhr) in Brühl die Kölnstraße aus Richtung Köln kommend stadteinwärts. In seinem Fahrzeug befand sich als Beifahrer ein 28- jähriger Begleiter aus Leverkusen. Der PKW fuhr in den Kreisverkehr Kölnstraße/ Renault- Nissan-/ Bergerstraße ein, überholte im Kreisverkehr ein anderes Fahrzeug rechtsseitig und verließ den Kreisel in der Ausfahrt auf die Bergerstraße. Der Fahrzeugführer verlor bei der Ausfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Werbetafel und einer Straßenlaterne. Durch den Aufprall zog sich der Beifahrer Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten den Führerschein des Fahrzeugführers sicher, da er im Verdacht steht, durch sein Verhalten eine Verkehrsgefährdung begangen zu haben. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat in Hürth geführt. (pw)

