Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.02.2021

Eschwege (ots)

Wildunfall (1)

Am Sonntagabend kollidierte ein 42-jährige Autofahrerin aus Sontra mit einem Reh, als sie gegen 19.10 Uhr auf der B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Dabei entstand am Pkw der Frau ein Schaden von 3500 Euro, das Reh verendete an der Unfallstelle.

Wildunfall (2)

Ein Schaden von 1500 Euro entstand am Sonntagabend am Auto eines 22-Jährigen aus Eschwege, der um kurz nach 23.30 Uhr auf der L 3300 zwischen Eschwege und Oberdünzebach einen Fuchs erfasst hatte. Das schwer verletzte Tier musste an der Unfallstelle von seinen Leiden erlöst werden.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Wegen eines beschädigten silbernen BMW X 4, der in Eschwege im Birkengrund von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde, ermittelt jetzt die Polizei in Eschwege wegen Unfallflucht. Der Besitzer des BMW stellte am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr einen frischen Streifschaden an seinem Auto fest. Näheres zur Unfallzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

24-jährige Autofahrerin nimmt 57-Jährigen die Vorfahrt; Schaden 10.500 Euro

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Kassel hat am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr einem 57-jährigen Autofahrer aus Hessisch Lichtenau die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der Unfall geschah in der Ortslage von Velmeden. Die Frau hatte hier die Baßbergstraße aus Richtung Rommerode kommend befahren und dann beim Einmündungsbereich zur Witzenhäuser Straße dem 57-Jährigen die Vorfahrt genommen, der die Witzenhäuser Straße aus Richtung Laudenbach kommend befuhr. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von 10.500 Euro. Die Autos waren zudem so stark beschädigt, dass beide abgeschleppt werden mussten.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr ein 73-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen. Der Mann war auf der L 3238 von Witzenhausen in Richtung Ermschwerd unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. An dem Auto entstand ein Schaden von 500 Euro, das Tier verendete am Unfallort.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

