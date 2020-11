Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Manche Menschen sind unbelehrbar

Von der JVA direkt zur Polizeiwache

MünchenMünchen (ots)

Mittwochvormittag (18. November) fuhr ein 35-Jähriger ohne gültiges Ticket von Prien am Chiemsee nach München. Bei der Fahrscheinkontrolle beleidigte er die Zugbegleiter, die daraufhin die Bundespolizei am Ostbahnhof alarmierten. Das Besondere: Der Mann wurde erst wenige Stunden zuvor aus der JVA Bernau entlassen, wo er zuletzt wegen Körperverletzung einsaß. Gegen 10:30 Uhr begab sich eine Streife der Bundespolizei nach Alarmierung zum einfahrenden Meridian am Ostbahnhof. Hier trafen die Beamten auf den aggressiven Mann und die zwei Zugbegleiter, welche er zuvor beleidigte. Zur weiteren Bearbeitung begaben sich alle Beteiligten zur Wache. Auch auf dem Weg dorthin unterließ der Deutsche seine Beleidigungen nicht. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert und auch gegenüber den Bundespolizisten äußerst unkooperativ. Der Wohnsitzlose wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst auf freien Fuß belassen.

Es folgt eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Erschleichen von Leistungen.

