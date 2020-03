Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Erfde: Drei Festnahmen nach Diebstahl aus Haus und Lagerhalle

Erfde (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.03.20) wurden drei junge Männer in Erfde festgenommen, nachdem sie in ein Haus und eine Lagerhalle eingedrungen waren. Gegen 17:45 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten hörten bei Erreichen des Einsatzortes verdächtige Geräusche aus der Halle. Diese wurde umstellt und die Eindringlinge aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Es handelte sich um drei Personen im Alter von 19 - 22 Jahren.

Diese hatten bereits Stehlgut aus dem leerstehenden Haus vor der Tür deponiert. Weiteres Stehlgut führten die Tatverdächtigen beim Verlassen der Halle mit. Zudem führten die Männer einen Dolch und griffbereite Cuttermesser mit sich. Im Wagen wurde außerdem eine Schreckschusswaffe gefunden. Die drei Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, des Diebstahls und Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet.

