Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Pkw stoßen auf Kreuzung zusammen

Velen (ots)

Kollidiert sind am Montag in Velen im Außenbereich zwei Pkw. Ein 34-jähriger war auf dem Hellweg in Richtung Gescher-Estern unterwegs. Dabei stieß der Gronauer mit dem Fahrzeug einer 51-jährigen Velenerin zusammen, die die bevorrechtigte Eschstraße in Richtung Nordvelener Straße befuhr. Sie erlitt schwere Verletzungen, ebenso eine 47 Jahre alte Gronauerin, Insassin im Wagen des Gronauers. Dieser und eine 28-jährige Beifahrerin seines Wagens, ebenfalls aus Gronau, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.400 Euro.

