Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecs aus Fahrradgarage gestohlen

Borken (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag in Borken zwei Pedelecs gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu einem verschlossenen Unterstand eines Wohnhauses an der Bocholter Straße verschafft, um an die Räder zu kommen. Die Unbekannten erbeuteten ein graues und ein schwarzes Elektrorad, jeweils des Typs Velo de Ville CEB 400. Diese hatten verschlossen in der Fahrradgarage gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

