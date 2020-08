Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Raubüberfall auf eine Tankstelle

Ibbenbüren (ots)

Ein bisher unbekannter, etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann hat am späten Mittwochabend (12.08.2020) die Tankstelle an der Münsterstraße, Ecke Bogenstraße, überfallen. Der Räuber betrat gegen 23.45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Er zog ein Messer und forderte von der Angestellten, die sich im Kassenbereich befand, die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm Geld aus der Geschäftskasse ausgehändigt worden war, verließ er das Gebäude und flüchtete zu Fuß ortsauswärts, in Richtung des Kreisverkehrs Rudolf-Diesel-Straße/Gutenbergstraße/Autobahn 30. Der Täter war etwa 175 cm bis 180 cm groß und hatte längere braune Haare. Er trug ein schwarzes BaseCap, beidseitig mit weißen Quadraten sowie einen weißen Mundschutz. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit einem weißen Stempel im Nacken, einer ausgewaschenen Jeanshose und mit schwarzen Schuhen, die eine weiße Sohle hatten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall oder zu dem unbekannten Täter geben können, sich zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell