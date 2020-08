Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, grauer Toyota beschädigt, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (11.08.) wurde ein grauer Toyota Geländewagen, der auf dem Schwarzen Weg geparkt war, im Frontbereich und an der Stoßstange vorn beschädigt. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Zufahrt zum ehemaligen Bundeswehrgelände. Diese Zufahrt wird häufiger von Waldspaziergängern zum Parken genutzt. Das Fahrzeug wurde gegen 14.05 Uhr dort abgestellt. Als der Fahrer gegen 14.45 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er die Beschädigungen fest. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1500 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Rheine unter der Telefon 05971/ 938 - 4215 anzurufen.

