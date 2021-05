Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zusammenstoß mit einem Linienbus

Ratzeburg (ots)

25. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.05.2021 - Geesthacht

Am 22.05.2021, gegen 13.15 Uhr, kam es auf der B 404, Hohenhorner Weg bei Geesthacht zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Zwei Personen verletzten sich dabei leicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Hamburger mit einem BMW die B 404 von Geesthacht kommend in Richtung Hohenhorn. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Hamburger am Ausgang einer Links-rechts Kurve die Kontrolle über seinen BMW, geriet ins Schleudern und prallte mit seinem Heck in die Fahrzeugfront eines direkt entgegenkommenden Linienbusses. Anschließend drehte sich der BMW weiter und kam erst rechtsseitig im Graben zum Stehen. Der Hamburger zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die 54 Jahre alte Busfahrerin erlitt einen Schock, ihre drei Fahrgäste blieben unverletzt.

Es entstandene Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell