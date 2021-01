Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallzeugen gesucht- Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Donnerstag (21.1.) kam es in Herford auf der Mindener Straße im Kreuzungsbereich mit dem Ortsieker Weg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen stieß am Vormittag gegen 10.45 Uhr der Fahrer eines Mitsubishi mit einem grauen Toyota Yaris zusammen. Eine Mitinsassin des Toyotas wurde durch den Unfall schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bittet in diesem Zusammenhang nochmals Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich telefonisch unter der Nummer 05221-8882100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell