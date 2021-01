Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand vor Kindergarten- Holzhütte beschädigt

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagabend (26.1.) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Holzhütte am Frühlingsweg in Bünde gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine kleine Holzhütte, die sich vor einem umzäunten Bereich eines Kindergartens befindet, in Brand. Die Hütte wird als Lagerraum für die Kindertagesstätte genutzt, in dem Spielgeräte und Holzmöbel aufbewahrt werden. Durch das Feuer wurde die Hütte vollständig beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

