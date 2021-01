Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Gleichzeitig Steinwürfe auf Mehrfamilienhaus in Belke Steinbeck

Enger (ots)

(um) In der vergangenen Nacht, um 01:13 Uhr, informierten mehrere Geschädigte die Polizei über Steinwürfe gegen das Haus. Die Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Fürstenweg wachten wegen eines großen Knalls in der Nacht auf. Die hereibeigerufenen Polizeibeamten stellten mehrere eingeworfene Fensterscheiben in Wohnungen im Erd- und 1. Obergeschoß fest. Zudem konnten Steine als Tatmittel zur Spurenauswertung sichergestellt werden. Die Angaben der Zeugen ergaben, dass die Zerstörungen zeitgleich durch mehrere bislang unbekannte Täter erfolgten. Der Schaden pro Fenster dürfte sich auf mindestens 200.- Euro im Glas beziffern. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

