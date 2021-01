Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Keller - Mountainbike entwendet

Herford (ots)

(jd) Eine 46-jährige Herforderin bemerkte am Samstag (23.1.) gegen 15.30 Uhr, dass ihr Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Magdeburger Straße aufgebrochen wurde. Ihr schwarzes Mountainbike im Wert von ca. 600 Euro, das sie am Mittwoch dort abgestellt hatte, war nicht mehr an Ort und Stelle. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der oder die unbekannten Täter das Schloss gewaltsam geöffnet haben, um das Fahrrad zu entwenden. Das Mountainbike der Marke Bulls ist vorwiegend schwarz und hat unterhalb des Sattels rote Streifen am Rahmen. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Rades oder den bisher unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell